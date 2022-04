Ein 49 Jahre alter Lastwagenfahrer ist am Montag im Neustädter Hafen in Bremen von einem Überseecontainer erschlagen worden. (Symbolfoto) FOTO: Carmen Jaspersen/dpa Von Container erschlagen Mann stirbt bei Arbeitsunfall am Neustädter Hafen in Bremen Von Eyke Swarovsky | 12.04.2022, 10:44 Uhr

Ein 49 Jahre alter Lastwagenfahrer ist am Montag bei einem Arbeitsunfall im Neustädter Hafen in Bremen von einem herabstürzenden Überseecontainer getroffen worden. Er starb noch an der Unfallstelle.