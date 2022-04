Im Fall eines Einbruchs in Wildeshausen hat die Polizei jetzt offenbar einen Fahndungserfolg. FOTO: imago images/Blatterspiel Einbruch in Wildeshauser Wettbüro Marihuana bringt Polizei auf die Spur möglicher Einbrecher Von Bettina Dogs-Prößler | 04.04.2022, 15:35 Uhr

Nach einem Einbruch in ein Wettbüro in Wildeshausen hat die Polizei offenbar einen schnellen Ermittlungserfolg verbucht. Geklärt wird nun, ob die Täter mit einem weiteren Einbruch in Verbindung stehen.