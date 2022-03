Die Polizei hat in Bremen Gröpelingen mehrere Hundewelpen aus einer verwahrlosten Wohnung befreit. (Symbolfoto) FOTO: Polizei Bremen Kaufinteressent informiert Polizei Polizei befreit Hundewelpen aus verwahrloster Wohnung in Bremen Von Eyke Swarovsky | 28.03.2022, 13:40 Uhr

Eine 49 Jahre alte Frau wollte am Samstag in Bremen-Gröpelingen einen Hundewelpen verkaufen. In der verwahrlosten Wohnung befanden sich weitere Welpen, die nicht artgerecht gehalten wurden. Die Polizei übergab die Vierbeiner in die Obhut eines Tierheimes.