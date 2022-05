Die Polizei hat in Bremen einen gesuchten Einbrecher gefasst. FOTO: imago images / Fotostand / K. Schmitt Über Leiter in Wohnung geklettert Polizei fasst Einbrecher in Bremen: Drogen und Waffen gefunden Von Eyke Swarovsky | 02.05.2022, 16:49 Uhr

Einsatzkräfte haben am Samstagabend in Bremen-Blumenthal einen 38-Jährigen gestellt, der zuvor über eine Leiter in eine Wohnung geklettert war. Dort fanden die Polizisten mutmaßliches Diebesgut, Drogen und Waffen, außerdem lag gegen den 38-Jährigen ein Haftbefehl vor.