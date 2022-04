Polizisten haben in Bremen zwei jugendliche Einbrecher gefasst. FOTO: Friso Gentsch / dpa 17-Jährige gestellt Polizei schnappt jugendliche Einbrecher in Bremen nach Hinweis von Nachbarn Von Eyke Swarovsky | 27.04.2022, 15:30 Uhr

Am Dienstagmorgen versuchten zwei mutmaßliche Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Arsten einzudringen. Eine aufmerksame Nachbarin beobachtete die Unbekannten, griff zum Hörer und rief die 110. Einsatzkräfte stellten zwei Jugendliche.