Eingeklemmt auf Urneburger Kreuzung Schwerer Unfall in Ganderkesee mit Verletzten Von Marco Julius | 09.01.2023, 19:38 Uhr

Auf der Urneburger Kreuzung in der Gemeinde Ganderkesee hat es am frühen Montagabend einen Unfall gegeben. Eine Person war danach in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.