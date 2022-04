Nach einer illegalen Schlachtung von zwei Schafen hat die Bremer Polizei eingegriffen (Symbolfoto). FOTO: Michael Gründel Angebliche Ostertradition Bremen-Huchting: Schafe in Garage geschlachtet Von Ilias Subjanto | 25.04.2022, 17:36 Uhr

Eine spezielle Ostertradition, nämlich das Schlachten von zwei Schafen in der eigenen Garage, hat am vergangenen Wochenende in Bremen-Huchting die Polizei auf den Plan gerufen.