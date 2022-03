Betrunken, bekifft, ohne Führerschein und mit nicht zugelassenem Auto ist ein 20-Jähriger am Dienstagabend in Stenum in den Graben gefahren. FOTO: imago images/Martin Dziadek Ohne Führerschein und Zulassung Stenum: 20-Jähriger fährt bekifft und mit 1,6 Promille in Graben Von Bettina Dogs-Prößler | 30.03.2022, 14:46 Uhr

Am Dorfring in Stenum ist ein 20-Jähriger am Dienstagabend in den Graben gerauscht. Dabei war der Unfall wohl noch sein kleinstes Problem.