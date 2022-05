Mit einer Schreckschusspistole und einem Teleskopschlagstock haben zwei Unbekannte am Freitag eine Tankstelle in Twistringen überfallen. FOTO: imago images/Jannis Grosse Bargeld und Zigaretten erbeutet Unbekannte überfallen Tankstelle in Twistringen Von Ruben Schiefke-Gloystein | 13.05.2022, 10:31 Uhr

Zwei unbekannte Täter haben am Freitag eine Tankstelle an der Bremer Straße in Twistringen überfallen. Die Täter erbeuteten Bargeld und Zigaretten.