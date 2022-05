Aktivisten haben sich am Montag in Bremen mit Sekundenkleber auf einer Straße festgeklebt. FOTO: Nonstopnews Am Zubringer zur A27 Aktivisten kleben sich in Bremen auf Straße fest und sorgen für Verkehrschaos Von Eyke Swarovsky | 09.05.2022, 13:32 Uhr

Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Montag mit einer Protestaktion den Verkehr in Bremen Horn-Lehe lahmgelegt. Sie klebten sich mit Sekundenkleber am Autobahnzubringer zur A27 fest.