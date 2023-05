Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Suche nach Milan Bekyarov. Der 75-jährige Bulgare hielt sich zuletzt in Wildeshausen bei Angehörigen an der Hermannstraße auf, wohin er am Samstag nicht mehr zurückgekehrt ist. Laut Polizei ging der verwirrte Mann von hier aus jeden Mittag für etwa zwei Stunden spazieren. Am Samstag kam er jedoch nicht zurück nach Hause. Nachdem die Suche durch die Angehörigen erfolglos geblieben war, informierten sie am Montag die Polizei und meldeten Milan Bekyarov als vermisst.

Suchhunde und Polizeihubschrauber ohne Erfolg

Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen durch die Behörde, in der auch Suchhunde und ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden, wurde Milan Bekyarov bislang nicht gefunden. Aufgrund einer einsetzenden Demenz, der fehlenden Ortskenntnis und der niedrigen Temperaturen in der Nacht geht die Polizei davon aus, dass sich der 75-Jährige in Lebensgefahr befindet und bittet anhand einer Öffentlichkeitsfahndung nach Mithilfe aus der Bevölkerung.

Der vermisste Milan Bekyarov

ist kräftig gebaut

hat einen grauen Stoppelbart

trägt einen auffälligen, orange-farbenen Parka

einen roten Pullover

und vermutlich eine schwarze Baseball-Kappe.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann oder ihn im genannten Zeitraum gesehen hat, wird gebeten, sich unter (0 44 31) 9 41-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.