Ein 51-jähriger Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall in Oldenburg so schwer verletzt worden, dass er kurz darauf starb. Nach Kollision mit E-Scooter Von Motorrad überrollt: E-Bike-Fahrer stirbt in Oldenburg Von Eyke Swarovsky | 09.05.2022, 12:15 Uhr

Bei einem Unfall an der Bremer Straße in Oldenburg ist ein Pedelec-Fahrer am Sonntagabend so schwer verletzt worden, dass er kurz darauf im Krankenhaus verstarb.