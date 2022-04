Nachdem er rechts überholt hatte, hat ein 29-Jähriger die Kontrolle über sein Auto verloren. FOTO: Imago images / Reporterdienst Verkehrsunfall auf der A28 Waghalsiges Überholmanöver bei Hude endet mit 15.000 Euro Schaden Von Bettina Dogs-Prößler | 26.04.2022, 16:29 Uhr

Erst hat er rechts überholt und dann die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Am Ende krachte ein 29-Jähriger am Dienstag mit seinem Auto in die Leitplanken.