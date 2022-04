Einbrecher sind in der Delmenhorster City in ein Mobilfunkgeschäft eingestiegen. (Symbolfoto) FOTO: Michael Gründel Zweiter Einbruch in kurzer Zeit Weiterer Einbruch in Mobilfunkladen in Delmenhorster Innenstadt Von Eyke Swarovsky | 21.04.2022, 10:56 Uhr

Zum zweiten Mal in dieser Woche sind Einbrecher in Mobilfunkgeschäfte in der Delmenhorster Innenstadt eingestiegen, um Smartphones zu klauen. Die Polizei sucht Zeugen.