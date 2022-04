Bei Verkehrsunfällen am Ostermontag sind zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. (Symbolfoto) FOTO: imago images / onw-images Schwere Unfälle am Ostermontag Zwei Motorradfahrer in Schönemoor und Hatten schwer verletzt Von Bettina Dogs-Prößler | 19.04.2022, 11:18 Uhr

Bei Motorradausflügen am Ostermontag sind zwei Männer in Schönemoor und Hatten schwer verletzt worden. In beiden Fällen hatten sie die Kontrolle über ihre Maschinen verloren.