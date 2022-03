Nach einem Einbruch in der Bremer Neustadt konnten Polizeibeamte in der Nähe des Tatorts zwei Verdächtige festnehmen. FOTO: Melanie Hohmann Mittäter auf der Flucht Zwei Verdächtige nach Einbruch in der Bremer Neustadt gefasst Von Ruben Schiefke-Gloystein | 13.03.2022, 12:03 Uhr

Drei Einbrecher drangen am Samstagabend in ein Wohnhaus in der Neustadt ein. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen zwei Verdächtige in Tatortnähe fest.