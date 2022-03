Bei einem Unfall in Wildeshausen sind am Montagabend zwei Personen leicht verletzt worden. FOTO: Stefan Puchner Wartendes Auto übersehen Zwei Verletzte und 18.000 Euro Schaden bei Unfall in Wildeshausen Von Bettina Dogs-Prößler | 22.03.2022, 14:56 Uhr

Bei einem Auffahrunfall sind am Montag in Wildeshausen zwei Personen verletzt worden. Ein Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.