Die Feuerwehr Delmenhorst hatte am Samstag mit einem Dachstuhlbrand in der Innenstadt zu kämpfen. Die Lage des Gebäudes erschwerte den Zugang zum Brandbereich. FOTO: NonstopNews / Sandra Beckefeldt Feuerwache in Sichtweite der Einsatzstelle Zweifamilienhaus in Delmenhorster Innenstadt geht in Flammen auf Von Ruben Schiefke-Gloystein | 07.05.2022, 17:04 Uhr

Die Feuerwehr Delmenhorst wurde am Samstag zu einem Brand an der Rudolf-Königer-Straße gerufen. Helfer mussten Dachziegel per Hand entfernen, um an den Brand zu gelangen.