Von Auto erfasst 13-jähriger Junge bei Unfall in Bremen schwer verletzt Von Eyke Swarovsky | 24.03.2023, 14:44 Uhr

Ein 13 Jahre alter Junge ist am Donnerstagnachmittag in der Bremer Vahr bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Er kam mit schweren Beinverletzungen in ein Krankenhaus.