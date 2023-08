Am Dienstagabend ist ein 16-Jähriger in Gröpelingen aus einer Gruppe heraus attackiert und am Kopf verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 16-Jährige war laut Bericht der Polizei gegen 20.50 Uhr am Schwarzen Weg unterwegs, als er bemerkte, wie ein silbernes Auto mit hoher Geschwindigkeit auf ihn zu fuhr und anschließend abdrehte.

16-Jähriger kann Schlag abwehren

Etwas später sah er den Wagen samt Insassen wieder und stellte die Gruppe von vier Personen zur Rede. Einer der Unbekannten beleidigte den Jugendlichen den Angaben der Polizei zufolge auf Russisch und holte zum Schlag aus. „Der 16-Jährige wehrte diesen ab und die Situation beruhigte sich zunächst“, schreibt die Polizei.

Plötzlich kommt Unbekannter mit Eisenstange von hinten

Er ging zu seinem Sportverein zurück und begab sich anschließend mit seinen Freunden auf dem Weg nach Hause. Plötzlich bemerkte der 16-Jährige, wie von hinten einer der Unbekannten mit einer Eisenstange auf ihn zu rannte und ihm damit auf die Stirn schlug.

„Der Jugendliche fiel sofort bewusstlos zu Boden. Die Gruppe ließ dann von ihm ab und flüchtete“, so die Beamten. Der 16-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

So beschrieb das Opfer die Täter

Zwei der vier Männer wurden im Bericht der Polizei wie folgt beschrieben: Einer soll circa 1,70 Meter groß und zwischen 17 und 18 Jahre alt sein. Er hat braune, kurze Locken, sprach akzentfreies Deutsch und trug einen dunklen Pullover, dunkelblaue Jeans und dunkle Schuhe.

Der zweite soll mittellange, hellbraune Haare haben. Er trug einen schwarzen Langarmpullover mit einer roten Aufschrift und soll Russisch gesprochen haben, wie das Opfer gegenüber der Polizei angab.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und hofft auf Zeugenhinweise. Diese werden vom Kriminaldauerdienst unter Telefon (04 21) 3 62 38 88 entgegengenommen.