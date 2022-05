Eine 18 Jahre alte Frau ist am Sonntagvormittag in Bremen verprügelt worden. FOTO: Feuerwehr Bremen Rassistischer Angriff? 18-Jährige in Bremen von mehreren Männern zusammengeschlagen Von Eyke Swarovsky | 30.05.2022, 11:42 Uhr

Am Breitenweg in Bremen ist am Sonntagvormittag eine 18 Jahre alte Frau zusammengeschlagen worden. Bei dem Übergriff soll es auch zu rassistischen Beleidigungen gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.