Mehrere Schüler sind am Donnerstag bei einem Reizgas-Angriff in einer Bremer Schule verletzt worden. Symbolfoto: imago images / nph Ermittlungen gegen 14-Jährigen 18 verletzte Schüler: Reizgas in Bremer Schule versprüht Von Eyke Swarovsky | 10.03.2023, 12:19 Uhr

Bei einem Streit zwischen zwei Jugendlichen am Donnerstag in einer Schule in der Bremer Neustadt hat einer der beiden Reizgas versprüht. Dabei wurden mehrere Schüler leicht verletzt.