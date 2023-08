Kurz bevor Zug einfährt 26-Jähriger rettet bewusstlosen Mann bei Bremen aus Gleisbett Von dpa | 30.08.2023, 13:02 Uhr Bei Bremen ist ein junger Mann vor einem Zug gerettet worden. Symbolfoto: dpa/Lino Mirgeler up-down up-down

Ein 26-Jähriger hat einen bewusstlosen Mann bei Bremen aus einem Gleisbett gezogen. Der 27 Jahre alte Bekannte des Retters fiel am Dienstag vom Bahnsteig am Bahnhof Achim-Baden, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Kurz nach der Rettung fuhr demnach ein Zug ein. Laut Polizei durchfahren Züge den Bahnhof mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde.