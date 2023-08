In einer Bremer Straßenbahn ist am Samstagmorgen in Bremen-Mitte ein Streit zwischen zwei Männern gefährlich eskaliert: Es kam gegen 10.25 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der laut Bericht der Polizei ein 29-Jähriger mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt wurde. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Streit entzündet sich am Qualmen

Der Streit entzündete sich laut Polizei daran, dass der 29-Jährige in der Bahn der Linie 2 geraucht hatte. Nach einer lauten Auseinandersetzung darüber verpassten sich die beiden Männer wechselseitig Ohrfeigen. Als der 29-Jährige schließlich die Bahn an der Haltestelle Doventor verlassen wollte, schlug sein Kontrahent vermutlich mit einer abgebrochenen Glasflasche auf ihn ein. Dabei erlitt der 29-Jährige eine stark blutende Wunde am Arm.

Der Täter flüchtete daraufhin aus der Bahn in Richtung Arbeitsamt. Der Schwerverletzte musste nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte in einem Krankenhaus notoperiert werden.

Täter trug schwarze Jacke und schwarze Jeans

Der Täter wurde mit dunkler Hautfarbe und dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Er soll etwa 1,80 Meter groß und circa 20 bis 25 Jahre alt sein. Er trug er eine schwarze Jacke mit weißer Aufschrift und eine schwarze Jeanshose.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht weitere Zeugen, die sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 362-3888 melden können.