Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, wurde Vihtoria Vasylieva am Freitag, 30. September, gegen 15 Uhr das letzte Mal gesehen. Die Frau aus der Ukraine befindet sich erst seit wenigen Monaten in Deutschland und spricht kein Deutsch. Sie leidet nach Angaben der Beamten an einer psychischen Erkrankung und ist orientierungslos. Alle bisherigen Maßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Frau.

Vihtoria Vasylieva aus dem Klinikum Bremen Ost wird seit dem 30. September 2022 vermisst. Foto: Polizei

Die Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß und hat rötlich-graue Haare. „Zuletzt trug sie eine schwarze Jacke, eine graue Jogginghose und rosafarbene Latschen“, schreiben die Beamten.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wer die Vermisste gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon (0421) 3623888 bei der Polizei in Bremen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.