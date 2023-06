Im Mai wurde ein 83-jähriger Mann über zwei Tage gefesselt in einer Gartenparzelle in Bremen festgehalten. Nun konnte der mutmaßliche Täter gefasst werden. Symbolfoto: imago images / Fotostand up-down up-down Haftbefehl gegen 22-Jährigen 83-jährigen Senior in Bremen über Tage eingesperrt: Verdächtiger festgenommen Von Eyke Swarovsky | 12.06.2023, 10:55 Uhr

Zivilfahnder der Bremer Polizei haben in der Nacht zu Sonntag einen 22 Jahre alten Mann in einem Kleingartengebiet in der Neustadt verhaftet. Er steht im dringenden Tatverdacht, einen 83-jährigen Senioren Ende Mai gefesselt, geschlagen und über zwei Tage eingesperrt zu haben.