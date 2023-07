Die Sperrung der A27 könnte bis zum Nachmittag des 20. Juli 2023 dauern. Symbolfoto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Bei Bremerhaven A27 nach Unfall Richtung Cuxhaven gesperrt Von dpa | 20.07.2023, 07:39 Uhr

Wegen eines Verkehrsunfalls in der Nacht zu Donnerstag in Bremerhaven ist die Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven voll gesperrt.