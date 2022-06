ARCHIV - Containerschiffe werden an Containerterminals im Hafen abgefertigt. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Schifffahrt Aktion zum „Tag der Seefahrer“ soll Belastung zeigen Von dpa | 24.06.2022, 13:28 Uhr | Update vor 4 Std.

Eine Aktion in Häfen will zum „Tag der Seefahrer“ darauf aufmerksam machen, welchen Belastungen die Seeleute ausgesetzt sind. In Hamburg findet die Übergabe kleiner Geschenke im Seemannsclub „Duckdalben“ statt. Derweil zieht der Senat Bilanz der Impfkampagne für Seeleute.