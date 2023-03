Foto: Bundespolizei In Ritterhude und Osterholz unterwegs Jugendliche Antanzdiebe aus Bremen zum zweiten Mal in einer Woche geschnappt Von Eyke Swarovsky | 16.03.2023, 19:51 Uhr

Erst am Sonntag sind junge Antanzdiebe am Bremer Hauptbahnhof festgenommen worden. Am Mittwoch gingen Mitglieder der Bande der Bundespolizei erneut ins Netz.