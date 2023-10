Die Polizei sucht Zeugen eines Raubes, der sich am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr in der Bremer Innenstadt zugetragen hat.

Mit Luftballon vor Gesicht herumgewedelt

Wie die Polizei mitteilte, kamen eine 64 Jahre alte Frau und ihr Mann zu der Zeit von einer Veranstaltung, die am Richtweg stattfand und liefen anschließend in Richtung Contrescarpe. Drei Unbekannte kamen ihnen entgegen und sprachen sie auf Französisch an. Einer wedelte mit einem schwarzen Luftballon vor dem Gesicht der Frau herum.

Plötzlich ergriff der Mann ihre Halskette, riss diese herunter und alle drei Personen flüchteten.

Der Haupttäter soll laut Polizeibericht zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein, dunkle Augen und kurze, dunkle Haare gehabt haben. Er trug dunkle Bekleidung und soll Französisch gesprochen haben.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 3263888 zu melden.