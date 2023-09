Nach Brandschaden B6 in Bremen: Sperrung in Richtung Delmenhorst aufgehoben Von Florian Mielke | 11.09.2023, 17:42 Uhr Die beiden Autobrände hatten stabilisierende Stahlseile der Brückenüberführung beschädigt. Foto: Nord-West-Media TV up-down up-down

Am Samstag war der Abschnitt Stephanibrücke / Woltmershausen / Hohentorshafen der B6 in Bremen wegen des Brandes zweier Autos unter der Brücke gesperrt worden. Am Montag gab es für die Autofahrer größtenteils Entwarnung.