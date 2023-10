Pendler nach Bremen, also auch zahlreiche Delmenhorster, müssen sich auf erhebliche Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet der Freien Hansestadt einstellen. Die Autobahn GmbH des Bundes kündigt umfangreiche Erneuerungsarbeiten auf der B6/B75 (Oldenburger Straße) im Zeitraum vom 13. Oktober bis zum 30. Oktober an. In diesem Zeitraum findet auch der Freimarkt in Bremen statt. Die Arbeiten erstrecken sich über mehrere Abschnitte, wobei teilweise Vollsperrungen und Fahrspurreduzierungen erforderlich sind.

Der erste Bauabschnitt beginnt am Freitag, 13. Oktober, gegen 21.30 Uhr und dauert bis zum 16. Oktober, 4.30 Uhr. Dabei wird die B6/B75 in Fahrtrichtung A27 hinter der Abfahrt Duckwitzstraße bis vor die Auffahrt der Straße Am Hohentorsplatz/Große Sortillienstraße voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Verkehrsteilnehmer, die in Fahrtrichtung A27 fahren möchten, sollten von der Abfahrt Duckwitzstraße der ausgeschilderten Umleitung über die Kreuzung Duckwitzstraße/Neuenlander Straße/Langemarckstraße folgen. Von dort kann bis zur Kreuzung Langemarckstraße/Westerstraße gefahren werden. Anschließend kann man über die Große Sortillienstraße wieder auf die B6 gelangen.

Vom 16. Oktober, 4.30 Uhr, bis zum 21. Oktober, 21.30 Uhr ist im zweiten Bauabschnitt die Fahrspur der B6/B75 im Bereich zwischen der Stephanibrücke und der Duckwitzstraße in Fahrtrichtung A28 voll gesperrt. Der Verkehr wird auf der Richtungsfahrbahn zur A27 geführt. In diesem Zeitraum ist es nicht möglich, in Fahrtrichtung A28, die direkte Abfahrt zur Duckwitzstraße zu nutzen. Stattdessen sollten Verkehrsteilnehmer die Umleitung über die Abfahrt Grolland zur Emslandstraße nutzen und anschließend im Kreisverkehr die Ausfahrt in Fahrtrichtung zur B75 („Centrum“) nehmen. Von hier kann uneingeschränkt auf die B75 und anschließend in die „Duckwitzstraße“ gefahren werden.

Im dritten Bauabschnitt wird vom 21. Oktober, 21.30 Uhr, bis 22. Oktober, 4.30 Uhr auf der B6/B75 in Fahrtrichtung A27 hinter der Abfahrt Duckwitzstraße und bis vor die Auffahrt von der Straße Am Hohentorsplatz/Große Sortillienstraße eine Vollsperrung eingerichtet. Umleitungen werden ausgeschildert.

Vom 26. Oktober, 6 Uhr, bis 27. Oktober, 16 Uhr, wird im vierten Bauabschnitt in Fahrtrichtung A28 und in Fahrtrichtung A27 im Bereich der Überführung über die Grollander Ochtum die Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen eingeengt.

Abschluss der Arbeiten Ende Oktober

Der fünfte und letzte Bauabschnitt steht vom 27. Oktober, 20 Uhr, bis 30. Oktober, 4.30 Uhr, an. In Fahrtrichtung A27, hinter der Abfahrt Duckwitzstraße, wird dann erneut eine Vollsperrung eingerichtet. Um wieder auf die B75 fahren zu können, ist der ausgeschilderten Umleitung zu folgen.

Verkehrsbehinderungen sind zu erwarten, insbesondere während des Einrichtens und Abräumens der Verkehrssicherungen. Zudem können witterungsbedingte Verzögerungen der Bauabschnitte auftreten.