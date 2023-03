Kinozuschauer hatten Popcorn und Chips durch den Saal geworfen und damit den Abbruch der Vorstellung provoziert. Symbolfoto: dpa/Fabian Sommer up-down up-down Filmabbrüche in Bremen und Essen Polizei: Randale in Kinos offenbar TikTok-Aktion von „Möchtegern-Influencern“ und | 06.03.2023, 08:24 Uhr Von Mark Otten dpa | 06.03.2023, 08:24 Uhr

Mehrere Besucher haben am Wochenende in Kinos in Hamburg, Bremen und Essen randaliert und den Abbruch der Filmvorstellung provoziert. Die Polizei bescheinigten ihnen „asoziales Verhalten“.