Fehlende Kita-Plätze Bremen hat bundesweit größte Betreuungslücke für unter Dreijährige Von dpa | 06.10.2023, 13:09 Uhr Eine neue Studie zeigt, wie groß die Betreuungslücken für unter Dreijährige in Kitas sind. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Für Eltern gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr – doch in Niedersachsen fehlt es in den Kitas an Plätzen für unter Dreijährige. Wie groß die Lücke ist.