Eine Seniorin ist in Bremen Betrugsopfer von falschen Polizisten geworden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa up-down up-down Mit Schockanruf-Masche Betrüger zocken Seniorin in Bremen Goldschmuck und Bargeld ab Von Eyke Swarovsky | 08.12.2022, 15:29 Uhr

Kriminelle haben sich am Mittwoch am Telefon als Mitarbeiter vom Gericht ausgegeben und so Geld und Schmuck einer 80-Jährigen erbeutet. Die Täter nutzten einen sogenannten Schockanruf.