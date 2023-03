Die Polizei sucht Zeugen nach einem Überfall in Bremen-Osterholz. Symbolfoto: imago images / Wolfgang Maria Weber up-down up-down Frau schlägt mit Gehstock auf Täter ein Bewaffneter Mann überfällt Senioren in ihrer Wohnung in Bremen Von Eyke Swarovsky | 14.03.2023, 10:51 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend in Bremen-Osterholz ein älteres Ehepaar in ihrer Wohnung überfallen. Der Räuber flüchtete ohne Beute. Die Polizei sucht nach Zeugen.