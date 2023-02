Ein 21 Jahre alter Mann hat sich und andere am Montagabend am Bremer Hauptbahnhof mit Knallkörpern verletzt. Symbolfoto: imago images / Fotostand up-down up-down Passant erleidet Knalltrauma Mann zündet Böller und sorgt für Großeinsatz am Bremer Hauptbahnhof Von Eyke Swarovsky | 14.02.2023, 14:34 Uhr

Ein 21 Jahre alter und offenbar berauschter Mann hat am Montagabend Knallkörper am Bremer Hauptbahnhof in die Luft gejagt. Dabei verletzte er sich selbst und einen Passanten. Es folgte ein größerer Polizeieinsatz.