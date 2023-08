Flammen schlagen aus Dachstuhl Brand zerstört große Teile eines Einfamilienhauses in Bremen-Habenhausen Von Marco Julius | 19.08.2023, 14:20 Uhr Die Feuerwehr musste zu einem Großbrand in Habenhausen ausrücken. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down

Ein Großbrand hat am Samstagvormittag große Teile eines EInfamilienhauses in Bremen-Habenhausen zerstört. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.