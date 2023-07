Ein 18-jähriger Autofahrer ist am frühen Freitag mit einem Auto in die Weser gefahren. Symbolfoto: imago images / Bihlmayerfotografie up-down up-down Mercedes im Hafen versenkt Bremen: 18-Jähriger landet mit Auto in Weser und ruft Vater aus sinkendem Wagen an Von Eyke Swarovsky | 21.07.2023, 10:29 Uhr | Update vor 2 Std.

Ein Fahranfänger hat am frühen Freitag in Bremen die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in die Weser gefahren. Noch aus dem sinkenden Wagen rief er seinen Vater an.