Unbekannte Täter haben in Bremen zwei Zigarettenautomaten und einen Parkscheinautomat in die Luft gejagt. Symbolfoto: imago images / Fotostand Trümmer schießen durch Schaufenster Zigaretten- und Parkscheinautomaten in Bremen in die Luft gesprengt Von Eyke Swarovsky | 28.12.2022, 15:39 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben in Bremen zwei Zigaretten- und einen Parkscheinautomaten in die Luft gejagt. Trümmerteile durchschlugen ein Schaufenster in der Neustadt. Die Polizei sucht Zeugen.