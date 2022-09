Beim Streit am Bremer Hauptbahnhof kam auch eine Gaspistole zum Einsatz. Symbolfoto: Carsten Rehder up-down up-down Körperverletzung Bremer Bahnhofsplatz: Mann schießt mit Gaspistole Von Ilias Subjanto | 28.09.2022, 16:01 Uhr

Ein 38 Jahre alter Bremer ist in der Nacht von Montag auf Dienstag am Bremer Hauptbahnhof mit zwei Personen in einen Streit geraten. Er schoss mit einer Gaspistole auf die Männer. Bei der Auseinandersetzung wurde auch eine unbeteiligte Frau verletzt.