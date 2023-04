Neben Stelzenläufern wird es auch Musiker, Maskenspieler, Tänzer, Stelzenläufer, Walking-Acts, Akrobaten und vieles mehr zu bestaunen geben. Foto: Lars Slowak up-down up-down Mehr als 1000 Künstler Bremer Karneval 2023 soll bunt, laut, rhythmisch und vielfältig werden Von Florian Mielke | 15.04.2023, 19:40 Uhr

Am 22. April findet zum 38. Mal der Karneval in Bremen statt. So sieht das Programm der Veranstaltung im Viertel aus.