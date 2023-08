Die Polizei Bremen ist am Freitagabend bis spät in die Nachtstunden erneut gegen den Drogenhandel und die Straßenkriminalität vorgegangen und hat mehrere Straßendealer und Rückzugsorte vor allem im Viertel und am Bahnhof kontrolliert.

Ein Dutzend Platzverweise

Die Einsatzkräfte, Viertelstreifen und der Ordnungsdienst kontrollierten laut Polizeibericht zusammen mehr als 55 Personen, fertigten Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, beschlagnahmten Drogen und Bargeld, ahndeten Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie Gewerbeverstöße und erteilten ein Dutzend Platzverweise. Die Diensthundeführer konnten einen Drogenbunker ausheben und Rauschgift beschlagnahmen.

Der Ordnungsdienst schloss noch in der Nacht ein Café, weil dort ohne Genehmigungen Alkohol ausgeschenkt und Spielautomaten aufgestellt worden waren. Bei Kontrollen in Kiosken stellten die Einsatzkräfte diverse Zollverstöße und Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz fest und stellten mehrere Tabakwaren sowie E-Zigaretten sicher.

Mit zwei Promille auf dem Rad

Auch Radfahrer wurden überprüft, einer war mit knapp zwei Promille unterwegs und musste für eine Blutentnahme mit zur Wache genommen werden. Gegen ihn wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Die Polizei Bremen ist seit vielen Wochen und Monaten verstärkt im Kampf gegen die Straßenkriminalität im Einsatz und wird diese Maßnahmen nach eigenen Angaben gezielt fortsetzen.