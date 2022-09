An der Friedrich-Ebert-Straße in der Bremer Neustadt klickten für den Einbrecher die Handschellen. Symbolfoto: imago images/Fotostand/K. Schmitt up-down up-down Mit Diebesgut erwischt Bremer Polizei schnappt Einbrecher Von Ilias Subjanto | 29.09.2022, 21:02 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen haben am Mittwoch einen 43-Jährigen in einem Hausflur in der Neustadt gestellt. Er ist verdächtig, zuvor in mindestens eine Wohnung eingebrochen zu sein.