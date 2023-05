Im Prozess gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. und drei weitere Beschuldigte wird am kommenden Mittwoch das Urteil gesprochen. Archivfoto: Sebastian Willnow / dpa up-down up-down Urteil gegen Lina E. erwartet Bremer Polizei stellt sich auf linksextremistische Proteste ein Von Eyke Swarovsky | 30.05.2023, 15:39 Uhr

Am Mittwoch wird das Urteil gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. und drei weitere Beschuldigte wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung am Dresdner Oberlandesgericht erwartet. Die Polizei in Bremen stellt sich auf Proteste ein.