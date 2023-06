Mit einem Distanz-Elektro-Impuls-Gerät, einem sogenannten Taser, hat die Polizei die Suizidabsichten eines Mannes in der Bahnhofsvorstadt stoppen können. Symbolfoto: Axel Heimken / dpa up-down up-down 32-Jähriger ließ sich nicht beruhigen Bremer Polizei stoppt mutmaßliche Suizidabsichten eines Mannes mit Taser Von Melanie Hohmann | 30.06.2023, 13:01 Uhr

Ein Mann wollte sich am Donnerstag in Bremen vermutlich selbst töten. Da er sich von der Polizei nicht beruhigen ließ, setzten die Beamten einen Taser ein. Der Schwerverletzte wurde in einem Krankenhaus notoperiert, Lebensgefahr besteht nicht.