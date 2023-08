Unbekannte hatten Ende Juni 2023 mit der Schockanruf-Masche bei einer 56 Jahre alten Frau angerufen und sich als Polizisten und Staatsanwalt ausgegeben. Bei diesem Telefonat gaben die Täter an, dass die Frau einen hohen, fünfstelligen Betrag abheben und sich zu einem ausgemachten Treffpunkt in unmittelbarer Nähe der Hochschule Bremen (Parkplatz zwischen der Hochschule und der Diskothek Modernes) begeben soll. Dabei übergab sie einem bisher unbekannten Mann die geforderte Summe, der damit anschließend in unbekannte Richtung verschwand.

Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden nach diesem Mann. Foto: Polizei

Wie die Polizei an diesem Montag mitteilte, führten die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Mannes. Deshalb fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft nun mit einem Bild nach ihm und fragen: „Wer kann Angaben zu dem Mann machen, wer erkennt ihn wieder?“ Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon (04 21) 3 62 38 88 entgegen.