Zöllner haben bereits am Abend des 22. September ein in den Niederlanden zugelassenes Auto auf einer Tankstelle im Stadtteil Huchting gestoppt und die Fahrerin nach ihrer Reiseroute befragt. Das berichtete das Hauptzollamt erst am 5. Oktober.

Fahrerin gibt sich ahnungslos

Sie gab laut Bericht an, mit ihrem Beifahrer aus den Niederlanden kommend auf dem Weg nach Bremen zu sein und erklärte auf Nachfrage, keine hochsteuerbaren Waren oder den Verboten und Beschränkungen unterliegenden Gegenstände mit sich zu führen.

„Unverkennbarer Geruch von Marihuana“ weckt Interesse bei Zöllnern

Allerdings gab der unverkennbare Geruch von Marihuana aus dem Inneren des Wagens heraus den Zöllnern schon einen eindeutigen Wink. Letztlich wurden „über 2,5 Kilogramm Marihuana, zehn Ampullen einer nicht erlaubten flüssigen Rauchware und Utensilien zum Weiterverkauf von Marihuana gefunden“.

Zoll vermutet Drogenkurier

„Der Fund von etwa 2,5 kg Marihuana lässt den Schluss zu, dass wir Drogenkuriere aufgehalten haben“, vermutet Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen. „Der Zoll kontrolliert zur Bekämpfung des innereuropäischen Drogenschmuggels an Autobahnen und anderen Verkehrswegen im gesamten Bundesgebiet“, so die Leiterin weiter.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Hannover übernommen.