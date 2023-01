Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Notfälle Rund 170 Einsätze für Polizei und Feuerwehr in Bremerhaven Von dpa | 01.01.2023, 15:40 Uhr

Die Polizei in Bremerhaven ist zu rund 100 Einsätzen in der Silvesternacht ausgerückt. Dabei ging es um Körperverletzungen, Streitereien, den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerk und Brände, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten löschten mehrere kleine Feuer selbst und nahmen sechs Personen in Gewahrsam. Bei der Feuerwehr gingen in der Silvesternacht rund 70 Alarmierungen ein.