Ein Mann kommt mit einer Armbrust bewaffnet in eine Schule. Was steckt hinter der Tat? Foto: Sina Schuldt/dpa - ACHTUNG: Kennzeichen wurde(n) aus rechtlichen Gründen gepixelt FOTO: Sina Schuldt Bremerhaven Ermittlungen nach Gewalttat an Gymnasium: Was war das Motiv? Von dpa | 20.05.2022, 05:06 Uhr | Update vor 3 Std.

Ein Bewaffneter dringt in eine Schule in Bremerhaven ein, Schüler und Lehrkräfte verbarrikadieren sich in Klassenräumen. Eine Frau wird lebensgefährlich verletzt. Die Hintergründe bleiben weiter unklar.